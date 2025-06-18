Hamaney'den ABD'ye Küçümseyen Mesaj: Askeri Müdahale Telafisi Mümkün Olmayan Hasar Yaratır

Hamaney'den ABD'ye Küçümseyen Mesaj: Askeri Müdahale Telafisi Mümkün Olmayan Hasar Yaratır
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İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin askeri tehditlerine karşı, İran halkının dayatma karşısında asla teslim olmayacağını ve herhangi bir müdahalenin ABD için telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail'in saldırıları ve ABD'nin tehditlerini değerlendirdi.

İsrail'in "aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına" övgüde bulunan Hamaney, ülkesinin "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getirerek, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

-"Tehditten korkan birini tehdit edin"

İsrail'in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkati çeken Hamaney, "İran tarafından hiçbir sert veya askeri hareketin işareti yoktu." dedi.

İsrail'in saldırılarında ABD'nin rolü olduğunun Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla güçlendiğini söyleyen Hamaney, "Amerikalı dostlarının devreye girmesi bile Siyonist rejimin zayıf ve aciz olduğunun göstergesidir. Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır. İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu kötü düşmana şimdiye kadar uyguladığı ve gelecekte uygulamak üzere planladığı cezalandırma ağır bir cezadır ve onu zayıf düşürmüştür." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine değinen Hamaney, "ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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