Hamaney: ABD ve Avrupa Ülkeleri Ortadoğu'dan Defolup Gitmeli

(ANKARA)- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Ortadoğu'daki gerilimin artması ve çatışmaların çıkmasından ABD ve bazı Avrupa ülkelerini sorumlu tutarak, bu ülkelerin bölgeden "defolup gitmesi" gerektiğini söyledi. Katar'a resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Siyonist rejim suçlarına son vermezse, daha sert tepkilerle karşılaşacaktır" dedi. Lübnan'a kara harekatına devam eden İsrail ordusu ise 150'den fazla Hizbullah altyapısını yok ettiklerini açıkladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da bir grup üst düzey yetkiliyle bir araya geldi. Hamaney, "barış ve huzur getirdiklerini iddia eden ABD ve bazı Avrupa ülkelerini" bölgedeki gerilimin artması ve çatışmaların çıkmasından sorumlu tuttu. Hamaney, Ortadoğu'daki ülkelerin barış içinde yaşayabilmesi için bu ülkelerin "defolup gitmesi" gerektiğini söyledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümü için "yas tuttuğunu" belirten Hamaney, İran'ın yasının "canlandırıcı ve harekete geçirici" bir güç olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan'dan Katar'a resmi ziyaret

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, resmi ziyaret için Tahran'dan Katar'a gittiği bildirildi. Ziyaret öncesinde Pezeşkiyan, İran devlet medyasına, "Siyonist rejim suçlarına son vermezse, daha sert tepkilerle karşılaşacaktır" dedi. Pezeşkiyan, Doha ziyaretinin amaçlarından birinin "Ortadoğu ülkelerinin bölgede İsrail suçlarını nasıl önleyebileceği ve düşmanların Ortadoğu'da kargaşa çıkarmasını nasıl engelleyebileceği" konusunda görüşmek olduğunu belirtti. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes sağlamaya çalışan arabuluculardan birisi.

IDF: "150'den fazla Hizbullah karargahları, silah depolama tesisleri ve füze rampalarını yok ettik"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'daki operasyonuna dair yeni bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda, IDF'nin "150'den fazla Hizbullah altyapısını" yok ettiğini iddia ettiği belirtilirken, bu altyapının "Hizbullah karargahları, silah depolama tesisleri ve füze rampalarını" içerdiği ifade edildi. IDF, Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırı sırasında, belirli yerlerdeki birliklerini gösterdiği fotoğrafları yayınlayarak, güney Lübnan'da bulduklarını iddia ettiği füze rampaları ve diğer silahlarla ilgili görüntüleri de paylaştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya üzerinden, İran füzelerini önlemede rol oynayan İsrail hava savunmalarını ziyaret ettiğine ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Gallant paylaşımında, "Hava savunma sistemleri birçok hayat kurtardı. Onlara borçluyuz ki haklı savaşımıza devam edebiliyoruz ve bize zarar vermeye çalışanlarla hesaplaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası: "Guaterres'i 'istenmeyen adam' ilan etme yetkisi İçişleri Bakanlığı'nda"

İsrailli Ordu Radyosu'nda diplomasi muhabiri olan Yanir Cozin, sosyal medyada Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen insan" ilan ederek ülkeye girmesini yasakladığını duyurmasının aceleci olduğunu öne sürdü. Cozin, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ndeki kaynaklarının kendisine böyle bir kararın kendilerine iletilmediğini ve bu tür bir kararın verilmesinin İsrail İçişleri Bakanlığının yetkisinde olduğunu belirttiklerini aktardı.

Hizbullah: "İsrail'le çatışmalarda henüz sadece ilk turdayız"

Hizbullah'ın medya şefi Muhammed Afif, bugün yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'da İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların ardından örgütün çatışmalarda "sadece ilk turda" olduğunu söyledi.

Almanya'dan, vatandaşlarına "İran'dan ayrılın" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'dan ayrılmaları çağrısında bulundu ve durumun değişken olduğunu, herhangi bir anda kötüleşebileceğini belirtti.