Hamaney: ABD, İsrail'in Gazze'deki Suçlarının En Büyük Ortağı

Hamaney: ABD, İsrail'in Gazze'deki Suçlarının En Büyük Ortağı
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de Gazze'de ateşkes talebine veto etmesini eleştirerek Washington'ı 'baskıcı' politikalarını durdurmaya çağırdı ve Müslümanları İsrail'in eylemlerine karşı birlik olmaya davet etti.

TAHRAN, 6 Haziran (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği "suçların en büyük ortağı" olduğunu söyledi.

ABD, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes çağrısına yönelik kararını veto etmişti.

Hamaney, perşembe günü resmi internet sitesinde Hac ziyareti dolayısıyla yayımladığı mesajında uluslararası topluma Washington'ı "baskıcı" politikalarını durdurmaya zorlama çağrısında bulundu.

"Bu, Gazze ve Batı Asya'daki felaketlerin başlamasından bu yana idrak ettiğimiz ikinci Hac dönemi" ifadelerini kullanan Hamaney, İsrail'in Gazze'de yaşanan trajediyi "dehşet verici bir zulüm ve benzersiz bir kötülükle inanılmaz boyuta taşıdığını" söyledi.

Hamaney, Müslümanlara birlik olarak İsrail'in Gazze'deki eylemlerine son verme çağrısında da bulundu.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımların serbestçe ulaştırılmasını talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Konseyin 10 geçici üyesi tarafından sunulan tasarı, 15 üyeden 14'ünün desteğini almasına rağmen ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmedi. ABD'nin veto kararı, diğer ülkelerin eleştirilerine neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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