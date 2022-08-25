Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin, alkol bağımlığı tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, alkol bağımlığı tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

Bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, alkol bağımlığı tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

ScienceAlert internet sitesinin haberine göre, araştırma kapsamında, alkol bağımlılığı bulunan bir gruba 32 hafta boyunca 2 doz psilosibin diğer gruba ise plasebo verildi.

Her iki katılımcı grup da ilaçların yanı sıra psikoterapi seanslarına katıldı.

Bilim insanları, araştırma sonunda, her iki grubun da alkol tüketimini azalttığını, ancak psilosibin verilen grubun alkol tüketiminin daha fazla düştüğünü tespit etti.

Plasebo grubunda alkol tüketiminin yaklaşık yüzde 51 düştüğüne işaret eden bilim insanları, psilosibin verilen grupta ise düşüş oranının yüzde 83 oluğunu kaydetti.

Bilim insanları 32 haftalık tedavi süreci sonunda ise plasebo grubunun yüzde 24'üne kıyasla, psilosibin alan grubun yüzde 48'inin tamamen alkol tüketmeyi bıraktığını belirtti.

Araştırma ekibinden Dr. Michael Bogenschutz, psilosibinin alkol kullanım bozukluğu tedavisinde büyük bir adım olabileceğini ifade etti.

Bogenschutz, psilosibin alımının tansiyonu yükseltici, kalp atış hızını artırıcı ve bazı psikolojik etkileri olabileceği uyarısında bulunarak, uzman eşliğinde ilacın kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları Jama Psikiyatri dergisinde yayımlandı.