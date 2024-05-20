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Haluk Levent ve Hande Yener Bursa'da konser verdi

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Haluk Levent ve Hande Yener, Bursa'daki 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında konser verdi. Levent'in konseri öncesinde Osmangazi Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi Osmangazi Meydanı'nda toplanarak konseri izledi. Ayrıca, Demet Akalın da bir alışveriş merkezinde konser verdi.

Haluk Levent ve Hande Yener, Bursa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Levent'in konseri öncesinde Osmangazi Belediyesi tarafından "Osmangazi Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı eşliğinde Osmangazi Meydanı'na kadar yürüdü.

Osmangazi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi etkinlik kapsamında düzenlenen Haluk Levent konserine katıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan konser öncesi sevenlerine seslenen Levent, şöyle konuştu:

"Ben Atatürk gençliğinin, O'nun gösterdiği yoldan ilerleyen gençlerimizin, dünyadaki zulme dur diyeceğine inananlardanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel gençleri olarak sizlerin, hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden, etrafımızda yaşanan soykırımlara dur diyeceğinizi biliyorum. Bugün, yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutluyoruz. Ancak, hemen yanı başımızda bu coşkuyu yaşayamayan on binlerce aile var. Atatürk gençliği olarak sizlerden bugün bir dakikalığına Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için saygı duruşunda bulunmamızı istiyorum."

Konuşmanın ardından sanatçı, sevilen şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Hande Yener konseri

Bursa'da bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında da şarkıcı Demet Akalın sahneye çıktı.

Geniş bir repertuvara yer verilen konserin sonunda Akalın ve dansçıları Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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