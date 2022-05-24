HALUK LEVENT'TEN AVCILAR'DA İLKOKUL BAHÇESİNDE MİNİ KONSER - Haberler

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HALUK LEVENT'TEN AVCILAR'DA İLKOKUL BAHÇESİNDE MİNİ KONSER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HALUK LEVENT'TEN AVCILAR'DA İLKOKUL BAHÇESİNDE MİNİ KONSER

ŞARKICI Haluk Levent, Avcılar'daki bir ilkokulun bahçesinde mini konser verdi.

ŞARKICI Haluk Levent, Avcılar'daki bir ilkokulun bahçesinde mini konser verdi.

Haluk Levent, Cihangir Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun bahçesinde kurulan sahnede konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Levent, "Aile sıkıntılarından dolayı yıllardır destek olduğumuz çocuklar var. Okullarına geleceğimi söylemiştim. Söz verdim, bir iki şarkı söyleyeceğim şimdi" dedi. Levent'in en sevilen 5 şarkısını seslendirdiği konsere öğrencilerin yanı sıra veliler de büyük ilgi gösterdi. Okul çevresindeki binalarda oturanlar da Haluk Levent'in şarkılarına, özellikle de İzmir Marşı'na balkonlarından eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cihangir Mahallesi, Haluk Levent, Avcılar, Konser, Güncel, Haberler

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