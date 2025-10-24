Haberler

Haluk Levent, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Sanatçı Haluk Levent, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne performansında sevilen şarkılarını seslendiren Levent, engelli hayranı ile düet yaparak duygusal anlar yaşattı. Konser sırasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.

Sanatçı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Levent, hayranlarıyla buluştu.

Levent, "Uçak", "Aşkın mapushane" ve "Dağlar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türküler seslendirdi, sahneye davet ettiği hayranlarıyla halay çekti.

Sosyal medyadan kendisine mesaj atarak "Elfida" isimli şarkıyı birlikte söylemek istediğini dile getiren engelli hayranı Sultan'ı unutmayan Levent, sahneden inerek genç kızın yanına gitti.

Sultan ile Elfida şarkısında düet yapan ünlü şarkıcı dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Sahnede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Levent, "İnsanlar, çocuklar öldürülüyor. Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
