Haluk Levent konseriyle 19 Mayıs coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Konserde 50 bine yakın kişi Türk bayraklarıyla şarkılar, türküler ve marşlarla bayramı kutladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençleri Atatürk'ün 'Gençliğe Hitabesi'yle selamladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseriyle coşku içinde kutlandı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Atakent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği konsere, 50 bine yakın kişi katıldı. Konserde 7'den 70'e binlerce İstanbullu, ellerinde Türk bayrakları ile Haluk Levent'in söylediği şarkılar, türküler ve marşlarla bayramı kutladı. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını binlerle birlikte söyleyerek, Küçükçekmece'de bayram coşkusunu zirveye çıkardı.

Konserde, Haluk Levent"in sevenleriyle cep telefonlarının ışıklarıyla yaptığı gösteri ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

KEMAL ÇEBİ: "ONUN İZİNDEN YÜRÜMEYE, EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençleri, Atatürk'ün 'Gençliğe Hitabesi'yle selamlayarak, şunları söyledi:

"19 Mayıs, kurtuluş mücadelemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilk adımının atıldığı gün…

İnancın, azmin, cesaretin ve özgürlüğün sevdasına yürüdüğümüz gün!

Ve bugün aynı zamanda ülkemizin kurucu lideri, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu gündür. Hepinizin bayramını kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.Dün olduğu gibi bugün de O'nun yolunda, O'nun izinde yürümeye, bize bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürkçü kimliğinden, Cumhuriyet aşkından ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyen Haluk Levent'e bu anlamlı günde bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum."

GÜN BOYUNCA KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Küçükçekmece'de sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, ilçe protokolü Halkalı'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Konvoyu'nda Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, ilçeyi gezerek, çevredeki vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Çebi'ye Küçükçekmeceli vatandaşlar da yürüyüşle eşlik etti.