Haberler

Haluk Görgün, SSB'nin 40'ıncı yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Haluk Görgün, SSB'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görüntülerine yer veren Görgün, "Kırk yıl önce, bu toprakların mayasından yoğrulan bir hayal kurduk: Yerli olsun, milli olsun. Kimseden beklemeden, kimseye eğilmeden; sadece ve sadece kendi aklımıza, bileğimize, mühendisimize güvenerek. Bugün, geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu yalnızca bir kurumun yıllarla şekillenen tarihi değildir. Bu, milletimizin istiklal yürüyüşünde yazdığı stratejik bir destandır. Kara, deniz, hava, uzay ve siberde; savunmanın her cephesinde imzası olan, dünyaya çözüm sunan, dostlara güven veren bir ekosistem inşa ettik" dedi.

'ARTIK SADECE İTHALAT YAPAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle attıkları her adımın Türkiye Yüzyılı'nın stratejik altyapısını güçlendiren birer taş olduğunu vurgulayan Görgün, "Bugün her mühendis bir vizyonun taşıyıcısı, her teknisyen büyük bir çabanın ortağı, her proje ise kararlılıkla örülmüş bir millet iradesidir. Artık sadece ithalat yapan bir ülke değiliz. Bugün, dost ve müttefiklerimize çözüm sunan, katma değerli teknoloji ihraç eden bir Türkiye var. İşte bu; Milli Teknoloji Hamlesi'nin yaktığı kıvılcımdır, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin kök saldığı üretim ruhudur. Gücümüz Türkiye'dir. Yolumuz, yerli ve milli üretimin aydınlattığı istikamet ve hedefimiz, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.