Haluk Görgün, SSB'nin 40'ıncı yılını kutladı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Haluk Görgün, SSB'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görüntülerine yer veren Görgün, "Kırk yıl önce, bu toprakların mayasından yoğrulan bir hayal kurduk: Yerli olsun, milli olsun. Kimseden beklemeden, kimseye eğilmeden; sadece ve sadece kendi aklımıza, bileğimize, mühendisimize güvenerek. Bugün, geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu yalnızca bir kurumun yıllarla şekillenen tarihi değildir. Bu, milletimizin istiklal yürüyüşünde yazdığı stratejik bir destandır. Kara, deniz, hava, uzay ve siberde; savunmanın her cephesinde imzası olan, dünyaya çözüm sunan, dostlara güven veren bir ekosistem inşa ettik" dedi.

'ARTIK SADECE İTHALAT YAPAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle attıkları her adımın Türkiye Yüzyılı'nın stratejik altyapısını güçlendiren birer taş olduğunu vurgulayan Görgün, "Bugün her mühendis bir vizyonun taşıyıcısı, her teknisyen büyük bir çabanın ortağı, her proje ise kararlılıkla örülmüş bir millet iradesidir. Artık sadece ithalat yapan bir ülke değiliz. Bugün, dost ve müttefiklerimize çözüm sunan, katma değerli teknoloji ihraç eden bir Türkiye var. İşte bu; Milli Teknoloji Hamlesi'nin yaktığı kıvılcımdır, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin kök saldığı üretim ruhudur. Gücümüz Türkiye'dir. Yolumuz, yerli ve milli üretimin aydınlattığı istikamet ve hedefimiz, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,