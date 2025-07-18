Haluk Görgün: IDEF-2025'e 96 ülke katılacak

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-2025'in (IDEF) salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını söyledi. Görgün, "Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden fuar katılımcısı vardı. Bu sene 96 ülke. Fuarın, yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dost ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacağımız, sürdürülebilir ilişkiler kuracağımız önemli bir etkinlik olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) düzenlenecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde bu sene 17'ncisi gerçekleşecek ve her coğrafyadan katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturacak fuarda Türk savunma sanayisi tanıtılacak. Fuar öncesi Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Basın Buluşması' düzenlendi. Basın buluşmasına, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, MKE Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özsert de katıldı.

'KISA ZAMANDA İLK 10 İÇİNDE OLACAĞIZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün Türkiye savunma sanayinde ihracat yapan ülkeler içinde 11'inci savunma sanayi ihracatçı ülke konumunda yer alıyor. ve kısa zamanda ilk 10 ülke içinde olacağını değerlendiriyoruz, görüyoruz, hesaplıyoruz. Savunma sanayiinde sektörde faaliyet gösteren 3 bin 500'ün üzerinde firmamız var. Bu firmaların çok önemli bir kısmı küçük ölçekli, orta ölçekli firmalar, KOBİ'lerimiz. SİPER projemizde 700'ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Her bir projede biz yerlileşme adına ve KOBİ'lerin iş paylarını geliştirme adına mutlaka ayrı sözleşmeler yapıyoruz. Tedarik zincirinin sağlıklı olması çok önemli. Tedarik zincirinin kırıldığı veya etkilendiği farklı sektörleri geçtiğimiz süreçlerde dünyada gördük. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'na ilişkin özellikle, KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza daha uygun imkanlarla kredi veriyoruz. Firmaların daha ucuz finansmana erişmesini, böylece savunma sanayi firmalarının gelişmesini önemsiyoruz. Geçen yıl 25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik" dedi.

'6,5 AYDA ŞİRKETLERİMİZ 6 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI'

Teminat üretemeyen firmalara bankaların kefil olduğu program oluşturdukların belirten Görgün, "Tedarikçilerimizi destekleyecek modeller geliştirdik. 900 firmamız programa başvurdu. Şu ana kadar 5,7 milyar lira, teminat üretemeyen tedarikçilerimiz bu programlardan faydalanmış. Firmalara yönelik leasing konusunda da yeni açılımlarımız oldu. Bu tür uygulamalara devam edeceğiz. Geçtiğimiz seneyi 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tamamladık. Bu sene, 15 Temmuz'a kadar olan süreçte savunma sanayi ihracatı 4 milyar dolara ulaştı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 3 milyar dolardı. Bu yıl 6,5 aylık sürede yaklaşık yüzde 33'lük daha fazla şirketlerimiz ihracat yaptı. Teslim ettiğiniz miktar kadar yeni sözleşme üretmek de önemli. Çünkü burada kullanıcı memnuniyeti ortaya çıkıyor. Bu senenin 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Genelde yılın son döneminde savunma sanayisinde mevsimsellik etkisi olur. Rakamlar, bu yılı hem ihracatla hem de yeni sözleşmede geçen yılın üzerinde tamamlayacağımızı gösteriyor. Savunma sanayide çalışan yaklaşık 95 bin çalışanımız var. 7,1 milyar dolarlık ihracatımızı 95 bine böldüğünüzde yaklaşık 75 bin dolar kişi başı ihracat var. Katma değeri yüksek bir sektör. Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın şirketin 2 bini alanında ihracat yaptı. Türkiye'de 54 şehir savunma sanayinde ihracat yapma kapasitesinde" dedi.

'TÜRKİYE SÜPER LİGDE'

Görgün, her sene minimum 5 şirketin dünyadaki savunma sanayi şirketleri arasında yer aldığını söyleyerek, "İlk 100'de yer alan şirket sayısı bir elin parmakları kadar. Bu da ayrı bir büyüklük ve gelişmişlik olarak değerlendiriliyor. İhracatta da 7,1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 55'lik oranı NATO üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleriydi. Türkiye, geliştirdiği teknolojik ürünlerini, savunma sanayinde ürettiği özgün sistemleri, platformları, alt sistemleri, önemli ölçüde ABD ve NATO üyesi ülkelere ihraç etmiş durumda. Bu sene ilk 6 ayda Türkiye ihracatının ilk 5 sırasındaki ülkenin 4'ü Avrupa ülkesi oldu. Dolayısıyla Türkiye, maliyet etkin, yüksek teknolojili ürünü geliştiriyor. Türkiye bu anlamda süper ligde" ifadelerini kullandı.

'SİHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'YE AİT'

Savunma sanayisinde ürün ihraç etmenin kolay olmadığını belirten Görgün, "Silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) 2018'den beri dünya pazarının yüzde 65'i Türkiye'ye ait. Şirketlerimizin, NATO üyesi ülkeler veya NATO alımlarına ilişkin farkındalığını artırmayı ve düzenlenen ihalelerde yer almalarını amaçlıyoruz. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Ankara'da gerçekleştirilecek. Orada da Savunma Sanayi Forumu oturumunu, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak biz düzenleyeceğiz. İnşallah daha çok farkındalık oluşturarak şirketlerimizin daha fazla sorumluluk almasını sağlayacağız" diye konuştu.

'BU YIL FUAR 6 GÜN'

IDEF'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Haluk Görgün, "IDEF'i, yerli ve milli mühendisliğimizin, stratejik kararlılığımızın ve teknolojik öz güvenimizin küresel arenada sahnelenmesi olarak değerlendiriyoruz. Savunma sanayimiz stratejik bir güce dönüştü. Bunu uluslararası arenada paylaşıyor olacağız. IDEF, Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platform. Bu yıl daha fazla katılımcının, delegasyonun olacağını, yapılan kayıtlardan, bize verilen geri bildirimlerden görüyoruz. Geçtiğimiz sene 187 heyet, 35 civarı bakan ve bakan yardımcısı katılımı olmuştu. 5 binin üzerinde planlı görüşme, yaklaşık 150 sözleşme ve iyi niyet anlaşması olmuştu. Bu sene rakamların bunların çok üzerinde olacağını öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta fuarımızı, uluslararası teknoloji görünürlüğümüzü birlikte yaşıyor olacağız. Bu yıl fuarı 6 güne çıkardık. İlk 4 gün sadece profesyonellere açık olacak. Son 2 gün ise hem profesyonellere hem genç mühendis ve girişimcilere açık olacak. Cumartesi, pazar günleri için yaklaşık 20 bin kişilik kontenjan ayırdık" dedi.

'BU SENE 96 ÜLKEDEN KATILIMCI VAR'

IDEF kapsamında Atatürk Havalimanı'nın da kullanılacağına belirten Görgün, "Açık alanda kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi olacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla salı günü IDEF'in açılışını yapıyor olacağız. Dinamik bir lansman alanı da oluşturmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden fuar katılımcısı vardı. Bu sene 96 ülke. Neredeyse iki katı kadar büyüklükte yeni ülke bu fuarda katılımcı olmak istedi. Yaklaşık 70 bin metrekarelik kapalı alan için stant kurulumu gerçekleşiyor. Fuarın, yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dost ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacağımız, sürdürülebilir ilişkiler kuracağımız önemli bir etkinlik olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.