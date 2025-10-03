Haberler

ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Hazırlıkları İncelendi

ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Hazırlıkları İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) ALTAY ana muharebe tankının üretim hazırlıklarını inceledi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) ALTAY ana muharebe tankının üretim hazırlıklarını inceledi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgemizde (HAB) bulunan BMC Savunma üretim tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Sayın Fuat Tosyalı'nın sunumuyla üretim süreçlerine dair kapsamlı bir brifing aldık. Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle ALTAY ana muharebe tankının üretim hazırlıklarını sahada inceledik, teknik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay tankı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek. Attığımız her adım, sadece bir üretim sürecini değil; tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.