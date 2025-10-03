ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Hazırlıkları İncelendi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) ALTAY ana muharebe tankının üretim hazırlıklarını inceledi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgemizde (HAB) bulunan BMC Savunma üretim tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Sayın Fuat Tosyalı'nın sunumuyla üretim süreçlerine dair kapsamlı bir brifing aldık. Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle ALTAY ana muharebe tankının üretim hazırlıklarını sahada inceledik, teknik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay tankı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek. Attığımız her adım, sadece bir üretim sürecini değil; tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır" dedi.