Halong Tayfunu, Izu Adaları'nda Şiddetli Yağışa Neden Oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde yer alan Izu Adaları için bölgeyi etkisi altına alan Halong Tayfunu nedeniyle "şiddetli yağış uyarısı" yapıldı.

Kyodo News'e göre, Halong Tayfunu, Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeydoğu yönünde ilerliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Izu Adaları'nı kapsayan bölgede "şiddetli yağış uyarısı" yayımladı.

Ajans verilerine göre, ada grubundan Hachijo Adası'na 3 saatlik süreçte düşen yağış miktarı 207 milimetreye ulaştı. Bu, bölgede şimdiye kadar ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kaydedildi.

Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle yüzlerce bölge sakini tahliye merkezlerine sığındı.

Öte yandan, polis tarafından yapılan açıklamada, Kanagava eyaletinde balık tutan 3 kişinin dev dalgalar tarafından sürüklendiği, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.