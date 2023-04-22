Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurtuluş Savaşı'nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon işlemine başlandığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan, Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmetçik'e gıda desteği sağlanan, 5 bin 755 metrekare alan üzerine kurulu Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'ndaki çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak.

Proje kapsamında yapının bodrum katında yörenin tarımsal ürünlerine ait sergi alanı, zemini ve birinci katında ise tadım mekanları yer alacak.

Yapının bir odası ise Hallaçlı Mehmet Ağa'nın özel eşyaları ile döneme ait evrak ve objelerin sergileneceği bir müze olarak dizayn edilecek.

Çalışmaları inceleyen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yapının tarihi dokusuna uygun restore edileceğini belirtti.

Ödemiş, konağın Cumhuriyet'in birinci ulusal mimarlık döneminin kırsaldaki tek örneği olabilecek bir yapı olduğunu ifade etti.

Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı, katılımcı bir anlayışla başkent turizmine kazandırmayı amaçladıklarının vurgulayan Ödemiş, binayı restore ederken sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerle projenin felsefesini oluşturduklarını dile getirdi.

Ödemiş, çizimleri tamamlanan projenin, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna tescilli bina olduğu için onaylatıldığını, uygulama ihalesinin ardından restorasyon çalışmalarına başlandığını kaydetti.