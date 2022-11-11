Halkla Birlikte Çalışan Teknisyenler Çin'in Güneyindeki Guangxi'de Kırsal Yeniden Canlanmayı Güçlendiriyor
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XİNGYE, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine, halkla birlikte çalışarak tarımsal teknolojiyi uygulamak ve kırsal yeniden canlanmayı desteklemek üzere teknisyenler gönderildi.
XİNGYE, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine, halkla birlikte çalışarak tarımsal teknolojiyi uygulamak ve kırsal yeniden canlanmayı desteklemek üzere teknisyenler gönderildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel