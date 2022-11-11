Halkla Birlikte Çalışan Teknisyenler Çin'in Güneyindeki Guangxi'de Kırsal Yeniden Canlanmayı Güçlendiriyor Güncel Haberler XİNGYE, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine, halkla birlikte çalışarak tarımsal teknolojiyi uygulamak ve kırsal yeniden canlanmayı desteklemek üzere teknisyenler gönderildi. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesindeki bir laboratuvarda tarım ürünü örnekleri test eden bir teknisyen, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua) XİNGYE, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine, halkla birlikte çalışarak tarımsal teknolojiyi uygulamak ve kırsal yeniden canlanmayı desteklemek üzere teknisyenler gönderildi. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine bağlı Fengshan köyünde pirincin kalitesini kontrol eden bir teknisyen (sağda), 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine bağlı Kuiyang kasabasında bir muz fidanını kontrol eden bir teknisyen (solda), 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesindeki bir laboratuvarda kümes hayvanı kan örneklerini test eden teknisyenler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

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