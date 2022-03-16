'Halkın Konvoyu' Başkent Washington'da - Haberler

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'Halkın Konvoyu' Başkent Washington'da

DailyMotion.com - Güncel
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Aşı zorunluluğuna ve pandemi kısıtlamalarına karşı Kanada'da başlatılan protestonun yankıları ABD'de devam ediyor.

Aşı zorunluluğuna ve pandemi kısıtlamalarına karşı Kanada'da başlatılan protestonun yankıları ABD'de devam ediyor. Kamyon sürücülerinin Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' adıyla başlattığı eyleme ABD'de 'Halkın Konvoyu' adıyla destek veriliyor. Çoğunluğu aşırı sağcı gruplardan oluşan protestocular Washington bölgesine geçen hafta ulaşmıştı. Ancak konvoy başkent sınırları içine ilk defa 14 Mart'ta girdi

DailyMotion.com / Güncel

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