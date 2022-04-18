'Halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz' diyerek çağrıda bulundu

Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Üğüten, Müze Müdürü Serkan Gedük'ün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ev sahibi İl Müdürü Fatih Taşdelen yaptığı konuşmasında "İlimiz, bilim, sanayi ve teknoloji kenti olmasının yanı sıra bir turizm kentidir. Bu anlayış çerçevesinde ilimizde yürütülen birçok projeyle turizmin altyapısı hazırlanmaktadır" diyerek şöyle devam etti: "Turizm gelirlerinden Kocaeli'nin hak ettiği payı alabilmesi için bakanlığımız, yerel yönetimlerimizin ve yatırımcılarımızın yanı sıra yerel halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz" Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon, müzik dinletisi, şiirler, halk oyunları ve koro sahne aldı. Programın sonunda fuaye alanında açılan fotoğraf sergisi gezildi.