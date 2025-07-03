Halkidiki'deki Orman Yangını İçin 45 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın Selanik kentine 110 kilometre mesafedeki Halkidiki'de çıkan orman yangınına ilişkin 45 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangının şüphelinin tarla temizlediği sırada kullandığı bir tarım makinesinden çıktığı anlaşıldı.

Toplanan delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin çelişkili ifadeler verdiği aktarıldı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, Halkidiki'deki Nikiti bölgesinin tahliye edilmesini istemişti.

Bölgede bulunan bir kamp alanı da tahliye edilmiş ve bölgeye giden yollar trafiğe kapatılmıştı.