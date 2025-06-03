Halkidiki'de Turizm İşletmeleri Personel Eksikliği Sorunu Yaşıyor

Halkidiki'de Turizm İşletmeleri Personel Eksikliği Sorunu Yaşıyor
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Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki her 10 turizm işletmesinden 4'ü personel eksiği ile karşı karşıya. Yapılan araştırmaya göre, personel bulma zorluğu devam ederken, en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar arasında resepsiyonist ve oda servisi elemanları yer alıyor.

Yunanistan'ın önde gelen turizm merkezlerinden Halkidiki'de her 10 turizm işletmesinden 4'ünün personel eksiği olduğu bildirildi.

Halkidiki Ticaret Odası'nın "Interview" şirketine yaptırdığı araştırma kapsamında, bölgedeki turizm işletmelerinin personel ihtiyaçları irdelendi.

Araştırmaya göre, turizm sezonu başlamasına rağmen bölgedeki her 10 turizm işletmesinden 4'ü personel eksiği sorunuyla karşı karşıya.

Araştırmaya katılan 355 işletmeden yaklaşık yüzde 75'i personel bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

En çok aranan personel kategorisi listesinin başında, resepsiyonist ve oda servisi elemanları yer alıyor.

Mayıs sonunda açıklanan Panhelenik Turizm ve Hazır Yiyecek-İçecek Sektörü Çalışanları Federasyonu (POEET) verilerine göre, ülkede artan turizm hareketliliğine rağmen sektörde ciddi oranda personel eksikliği yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Ülke genelindeki otel, lokanta, kafe ve bar gibi işletmelerde çalışacak yaklaşık 80 bin personele daha ihtiyaç duyulduğu aktarılmıştı.

Sendikalar, sektördeki personel istihdamında yaşanan zorluğun nedeni olarak, maaş düşüklüğü ve motive edici diğer ekstra olanakların eksikliğini gösteriyor. Sektörün mevsimlik istihdam sağlaması da bu alandaki istihdama çalışanların uzak durmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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