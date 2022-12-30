Halkevleri, Yeni Asgari Ücret Sonrası Ankara'da 4 Kişilik Ailenin Aylık Geçim Maliyetini Hesapladı: 15 Bin 837 Lira
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Halkevleri’nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.
Halkevleri'nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.
Halkevleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından Ankara'da 4 kişilik bir ailenin bir aylık sağlıklı beslenme ve barınma maliyetini hesapladı. Halkevlerinin hesabına göre aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilme maliyeti bin önceki aya göre 226 lira artarak 8 bin 254 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 54 lira oldu.
Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin fatura ve kiradan oluşan barınma maliyeti ise 7 bin 583 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin beslenme ve barınma için ödemesi gereken ortalama tutar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,41 artışla 15 bin 837 TL'ye yükseldi.
Raporda öne çıkan kısımlardan bazı bulgular şu şekilde:
"Aralık ayında ortalama kira fiyatları 6 bin 200 lira olarak hesaplandı.
Doğal gaz faturası için ödenmesi gereken asgari tutar 580 lira olarak hesaplanırken, elektrik faturaları ise 476 liraya yükseldi.
Su faturası için ortalama harcama 168 lira olarak hesaplandı.
İnternet tüketim bedeli ise 159 lira olarak hesaplandı."
Temel gıda ürünlerinde Ankara'da kasım ayı ve aralık ayı arasındaki fiyat farkları ve artış oranları ise şöyle:
Ürün
Kasım Fiyatı
Aralık Fiyatı
Artış Oranı
Pirinç
43,80
45,50
%3,88
Bulgur
32,50
35,75
%10
Makarna
15,00
15,00
Fiyatı değişmedi
Dana Eti
157,00
164,25
%1,04
Tavuk
45,25
47,55
%4,4
Yumurta
2,45
2,53
%3,26
Beyaz Peynir
110,00
113,00
%2,72
Ayçiçek Yağı
49,90
52,45
%5,11
Kaşar
155,00
159,90
%3,16
Tere Yağı
186,00
193,25
%3,89
Süt
22,70
25,55
%12,55
Nohut
45,50
46,25
%1,64
Kuru Fasulye
50,00
55,00
%10
Zeytin
103,00
107,70
%3,88
Yoğurt
23,00
26,25
%14,13
Salça
38,50
42,50
%10,38
Domates
25,00
20,00
%20 azalış
Salatalık
20,00
22,75
%13,75
Kuru Soğan
13,00
15,00
%15,38
Patates
15,00
15,00
Fiyatı değişmedi
Sivri Biber
25,00
26,25
%5
Ürün
Kasım Fiyatı
Aralık Fiyatı
Artış Oranı
Pirinç
43,80
45,50
%3,88
Bulgur
32,50
35,75
%10
Makarna
15,00
15,00
Fiyatı değişmedi
Dana Eti
157,00
164,25
%1,04
Tavuk
45,25
47,55
%4,4
Yumurta
2,45
2,53
%3,26
Beyaz Peynir
110,00
113,00
%2,72
Ayçiçek Yağı
49,90
52,45
%5,11
Kaşar
155,00
159,90
%3,16
Tere Yağı
186,00
193,25
%3,89
Süt
22,70
25,55
%12,55
Nohut
45,50
46,25
%1,64
Kuru Fasulye
50,00
55,00
%10
Zeytin
103,00
107,70
%3,88
Yoğurt
23,00
26,25
%14,13
Salça
38,50
42,50
%10,38
Domates
25,00
20,00
%20 azalış
Salatalık
20,00
22,75
%13,75
Kuru Soğan
13,00
15,00
%15,38
Patates
15,00
15,00
Fiyatı değişmedi
Sivri Biber
25,00
26,25
%5