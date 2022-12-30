Halkevleri, Yeni Asgari Ücret Sonrası Ankara'da 4 Kişilik Ailenin Aylık Geçim Maliyetini Hesapladı: 15 Bin 837 Lira

Halkevleri’nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Halkevleri'nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Halkevleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından Ankara'da 4 kişilik bir ailenin bir aylık sağlıklı beslenme ve barınma maliyetini hesapladı. Halkevlerinin hesabına göre aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilme maliyeti bin önceki aya göre 226 lira artarak 8 bin 254 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 54 lira oldu.

Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin fatura ve kiradan oluşan barınma maliyeti ise 7 bin 583 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin beslenme ve barınma için ödemesi gereken ortalama tutar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,41 artışla 15 bin 837 TL'ye yükseldi.

Raporda öne çıkan kısımlardan bazı bulgular şu şekilde:

"Aralık ayında ortalama kira fiyatları 6 bin 200 lira olarak hesaplandı.

Doğal gaz faturası için ödenmesi gereken asgari tutar 580 lira olarak hesaplanırken, elektrik faturaları ise 476 liraya yükseldi.

Su faturası için ortalama harcama 168 lira olarak hesaplandı.

İnternet tüketim bedeli ise 159 lira olarak hesaplandı."

Temel gıda ürünlerinde Ankara'da kasım ayı ve aralık ayı arasındaki fiyat farkları ve artış oranları ise şöyle:

Ürün Kasım Fiyatı Aralık Fiyatı Artış Oranı Pirinç 43,80 45,50 %3,88 Bulgur 32,50 35,75 %10 Makarna 15,00 15,00 Fiyatı değişmedi Dana Eti 157,00 164,25 %1,04 Tavuk 45,25 47,55 %4,4 Yumurta 2,45 2,53 %3,26 Beyaz Peynir 110,00 113,00 %2,72 Ayçiçek Yağı 49,90 52,45 %5,11 Kaşar 155,00 159,90 %3,16 Tere Yağı 186,00 193,25 %3,89 Süt 22,70 25,55 %12,55 Nohut 45,50 46,25 %1,64 Kuru Fasulye 50,00 55,00 %10 Zeytin 103,00 107,70 %3,88 Yoğurt 23,00 26,25 %14,13 Salça 38,50 42,50 %10,38 Domates 25,00 20,00 %20 azalış Salatalık 20,00 22,75 %13,75 Kuru Soğan 13,00 15,00 %15,38 Patates 15,00 15,00 Fiyatı değişmedi Sivri Biber 25,00 26,25 %5