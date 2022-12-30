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Halkevleri, Yeni Asgari Ücret Sonrası Ankara'da 4 Kişilik Ailenin Aylık Geçim Maliyetini Hesapladı: 15 Bin 837 Lira

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Halkevleri, Yeni Asgari Ücret Sonrası Ankara'da 4 Kişilik Ailenin Aylık Geçim Maliyetini Hesapladı: 15 Bin 837 Lira

Halkevleri’nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Halkevleri'nin asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve barınma maliyeti aralık ayında 15 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Halkevleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından Ankara'da 4 kişilik bir ailenin bir aylık sağlıklı beslenme ve barınma maliyetini hesapladı. Halkevlerinin hesabına göre aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilme maliyeti bin önceki aya göre 226 lira artarak 8 bin 254 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 54 lira oldu.

Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin fatura ve kiradan oluşan barınma maliyeti ise 7 bin 583 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin beslenme ve barınma için ödemesi gereken ortalama tutar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,41 artışla 15 bin 837 TL'ye yükseldi.

Raporda öne çıkan kısımlardan bazı bulgular şu şekilde:

"Aralık ayında ortalama kira fiyatları 6 bin 200 lira olarak hesaplandı.

Doğal gaz faturası için ödenmesi gereken asgari tutar 580 lira olarak hesaplanırken, elektrik faturaları ise 476 liraya yükseldi.

Su faturası için ortalama harcama 168 lira olarak hesaplandı.

İnternet tüketim bedeli ise 159 lira olarak hesaplandı."

Temel gıda ürünlerinde Ankara'da kasım ayı ve aralık ayı arasındaki fiyat farkları ve artış oranları ise şöyle:

Ürün

Kasım Fiyatı

Aralık Fiyatı

Artış Oranı

Pirinç

43,80

45,50

%3,88

Bulgur

32,50

35,75

%10

Makarna

15,00

15,00

Fiyatı değişmedi

Dana Eti

157,00

164,25

%1,04

Tavuk

45,25

47,55

%4,4

Yumurta

2,45

2,53

%3,26

Beyaz Peynir

110,00

113,00

%2,72

Ayçiçek Yağı

49,90

52,45

%5,11

Kaşar

155,00

159,90

%3,16

Tere Yağı

186,00

193,25

%3,89

Süt

22,70

25,55

%12,55

Nohut

45,50

46,25

%1,64

Kuru Fasulye

50,00

55,00

%10

Zeytin

103,00

107,70

%3,88

Yoğurt

23,00

26,25

%14,13

Salça

38,50

42,50

%10,38

Domates

25,00

20,00

%20 azalış

Salatalık

20,00

22,75

%13,75

Kuru Soğan

13,00

15,00

%15,38

Patates

15,00

15,00

Fiyatı değişmedi

Sivri Biber

25,00

26,25

%5

Ürün

Kasım Fiyatı

Aralık Fiyatı

Artış Oranı

Pirinç

43,80

45,50

%3,88

Bulgur

32,50

35,75

%10

Makarna

15,00

15,00

Fiyatı değişmedi

Dana Eti

157,00

164,25

%1,04

Tavuk

45,25

47,55

%4,4

Yumurta

2,45

2,53

%3,26

Beyaz Peynir

110,00

113,00

%2,72

Ayçiçek Yağı

49,90

52,45

%5,11

Kaşar

155,00

159,90

%3,16

Tere Yağı

186,00

193,25

%3,89

Süt

22,70

25,55

%12,55

Nohut

45,50

46,25

%1,64

Kuru Fasulye

50,00

55,00

%10

Zeytin

103,00

107,70

%3,88

Yoğurt

23,00

26,25

%14,13

Salça

38,50

42,50

%10,38

Domates

25,00

20,00

%20 azalış

Salatalık

20,00

22,75

%13,75

Kuru Soğan

13,00

15,00

%15,38

Patates

15,00

15,00

Fiyatı değişmedi

Sivri Biber

25,00

26,25

%5

Kaynak: ANKA / Güncel

Asgari Ücret Aralık Ankara Güncel Haberler

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