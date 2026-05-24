Halkevleri: "Saray'ın Muhalefeti Tasfiye Operasyonuna da Hukuksuz 'Butlan' Kararına da Omuz Omuza Direneceğiz"

(ANKARA) - Halkevleri, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, "Saray'ın muhalefeti tasfiye operasyonuna da, hukuksuz 'Butlan' kararına da omuz omuza direneceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Halkevleri, şunları kaydetti:

"CHP Genel Merkezi, Ankara Valiliği'nin kararıyla polis tarafından basılıyor. Parti yöneticileri, vekiller ve desteğe giden yurttaşlara biber gazıyla saldırılıyor. İşte Saray'ın istediği demokrasi budur. Saray'ın muhalefeti tasfiye operasyonuna da hukuksuz 'butlan' kararına da omuz omuza direneceğiz."

Kaynak: ANKA