Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda Edirne etabının yüzde 98'i tamamlandı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşaatında, Edirne etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını söyledi. Sezer, "Yüksek hızlı trende Edirne etabı yüzde 98 bitti. Şu anda test çalışmaları ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Geçen hafta da gezme imkanım oldu. Edirne'de sona geldik, öyle söyleyebiliriz" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 2025 yılında hayata geçirilen ve halen devam eden projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci'nin de eşlik ettiği Vali Sezer, yapımına 2019 yılında başlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşaatının Çerkezköy-Kapıkule kısmıyla ilgili bilgi verdi.

'EDİRNE'MİZE O GAR BİNASI ÇOK YAKIŞACAK'

Söz konusu etapta Edirne'deki inşaatın yüzde 98'inin bittiğini söyleyen Sezer, "Yüksek hızlı trende Edirne etabı yüzde 98 bitti. Şu anda test çalışmaları ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Geçen hafta da gezme imkanım oldu. Kapıkule'de tabii çok büyük bir alan yapılıyor. Bu aslında kalkınma yolu dediğimiz yolun devamı. Hem konvansiyonel hem hızlı trenin çalışacağı, aynı zamanda Kapıkule'de gar binalarının, idari binaların yenilendiği yine demir yolu hattının çok genişletildiği bir alan. Orada hem yük aktarımı hem gümrükleme ve birçok alan birlikte olacak ve çok modern binalar yapılıyor. Aynı zamanda merkezdeki gar binamız da yıkıldı. Oraya da Mimar Kemalettin'in Karaağaç'taki gar binasından esinlenerek çok güzel, çok şık ve tarihi izleri taşıyan çok güzel bir proje yaptırdılar. ve o proje inşallah burada uygulanacak, Edirne'mize de gerçekten de o gar binası çok yakışacak. Hem modern hem tarihi bir yapısı olacak, onun görünümü olacak daha doğrusu. Bizim hızlı trende Edirne'de sona geldik, öyle söyleyebiliriz" dedi.

'BİR DE 'EDİRNE YÜZYILI' OLMASI LAZIM'

Edirne'nin bir sınır ili olduğuna dikkat çeken Sezer, "Doğunun en batısı dediğimiz noktadayız, sıfır noktasındayız. Artık bundan sonra Avrupa Birliği başlıyor. Bulgaristan ve Yunanistan'dan sonra. Dolayısıyla stratejik açıdan çok değerli ve önemli bir il. Bir 'Türkiye Yüzyılı' var, bir de 'Edirne Yüzyılı' olması lazım. Edirne'nin bu gelecek yüzyılda gerçekten parlayan bir il olması için herkesin iyi çalışması lazım ve çalışırken de belli stratejilerle çalışmak lazım. Gelecekte Edirne'yi biz nerede görmek istiyoruz ve nasıl bir Edirne tahayyül ediyoruz? Burada yaşayan insanlarımız, Edirneli hemşerilerimiz ne istiyorlar? Bunu iyi okumak lazım. Buna göre bir strateji belirlemek lazım. Bu stratejiyi de belli sac ayakları üzerine oturtmak lazım" diye konuştu

'SELİMİYE'NİN RESTORASYONU KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK'

Kentteki tarihi ve kültürel hazinelerin ortaya çıkarılması için başlatılan çalışmalara değinen Vali Sezer, "Selimiye'nin restorasyonu kısa zamanda tamamlanacak. Edirne Sarayı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Edirne Sarayı 3 milyon metrekare alanda olan, Suri Sultani dediğimiz sur duvarlarıyla, içerisindeki Cihannüma Kasrı'yla beraber ve içerisinde yine kışla binasının şu anda Rami Kışlası gibi restore edilmesi, burada hem müze hem fuar alanlarıyla fonksiyon kazandırılmasıyla ve dünyada ender örneklerinden bir tanesi olan saray bahçesinin yeniden kazandırmasıyla beraber gerçekten de bir ziyaretçinin iki gün boyunca gezebileceği bir aslında ihya edilmiş durumda olacak. Burada saray dönemine ait yine bizim tavuk ormanı ve Sarayiçi dediğimiz yerde o dönemki yaşantıyı da ortaya koyabilecek, doğal yaşamın da olacağı, geyiklerin, ceylanların olacağı bir alan da hazırlanmış olacak" diye konuştu.

'EDİRNE, 3-4 YIL SONRA TÜRKİYE'NİN EN FAZLA TURİST ALAN İLİ OLACAK'

Vali Sezer, "Buradan giden bir sürü tarihi ve kültürel mirasımız var. Başka müzelerde sergileniyorlar. Bunları da buraya bir şekilde dönmüş olacak. Tunca Nehri'nin Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kadar olan kısmının yeniden açığa çıkartılıp, yeniden düzenlenmesiyle beraber burada da Meriç Nehri'nden sonra Tunca'da da müthiş bir görsellik ve güzelliğin ortaya çıkacağını, ortaya koyacağımız bir strateji ve planlamayla beraber gidiyoruz. Şu anda belki bir lego gibi hepsini dağıttık bir yere. Birleştiği zaman bunlar, bittiği zaman hepsi birbirini tamamlayan muhteşem bir yapbozun parçaları olacaklar ve ben yine şunu iddia ediyorum belki biz burada olmayız ama lütfen bu söylediklerimizi not edin; 3-4 yıl sonra Edirne de belki turizm bakımından Türkiye'nin en fazla turist alan, ziyaretçi alan ili olacak burası. Bunu çok açık gönüllülük de söylüyorum. Bunu hem kendimiz yaşatmamız lazım hem de gelecek nesillere evlatlarımıza güzel bir miras olarak restore edip, fonksiyon kazandırıp bırakmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,