Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül günlerini kapsayan Halk Sağlığı Haftası nedeni ile Hürriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

Ana teması 'Kronik hastalık tarama ve izlemleri' olan etkinlik süresince, sağlık çalışanları kurulan stantta vatandaşları kronik hastalıklar hakkında bilgilendirildi.

Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, halk sağlığının bireyleri sağlıklı ve üretken tutarak toplumsal gelişmeyi sağladığını ifade ederek, "Koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini arttırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standartlarını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarından biridir.

Zararlı alışkanlıklardan uzak durma ile birlikte, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmakla kronik hastalıklar kontrol altına alınabilir, erken ölümler önlenebilir" dedi.

Sağlık standında karbon monoksit taraması yapılan ve 40 yıldan fazla bir süredir sigara kullandığını ifade eden 63 yaşındaki Mustafa Taşkın isimli vatandaşın tarama sonucunun yüksek çıktığını gören İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı vatandaşa "O seni bırakmadan sen onu bırak" diyerek sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulundu.

Mustafa Taşkın'da, İl Sağlık Müdürü Sobacı'ya sigarayı bırakacağını belirterek, "Bırakacağım ve size telefon edeceğim" diyerek söz verdi.

Sağlık ekipleri etkinlik süresince kurulan stantta sağlık taramalarına gün boyu devam edecek.