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Halk pazarında bıçakla saldıran şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

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Halk pazarında bıçakla saldıran şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

ESKİŞEHİR'de, elinde bıçakla halk pazarında vatandaşlara saldıran ve madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K., polis tarafından ayağından vurularak yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, elinde bıçakla halk pazarında vatandaşlara saldıran ve madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K., polis tarafından ayağından vurularak yakalandı.

Çifteler ilçesindeki halk pazarına elinde bıçakla gelen O.K., çevredekilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyarılara rağmen O.K., saldırgan tavırlarını sürdürdü. Bıçakla polisin üzerine gelen O.K. havaya yapılan uyarı ateşinin ardından ayağından vuruldu. Yaralanan O.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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