Son dakika haberleri... Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 49. yılında Gülhane Parkı'nda anıldı

HALK Ozanı Aşık Veysel için ölümünün 49'uncu yılında Gülhane Parkı'nda bulunan anıtının başında tören düzenlendi.

49 yıl önce hayatını kaybeden Türk Halk Ozanı Aşık Veysel, Gülhane Parkı'nda bulunan Aşık Veysel Anıtı'nın önünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, eski Bakan Mustafa Kul, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Düşler Dünyası Sanat Topluluğu üyeleri, çok sayıda ozan ve vatandaş katıldı. Törende MESAM Başkanı Recep Ergül, Aşık Veysel'in "Birlik Destanını" okudu.

"CUMHURİYETİN AŞIĞI DENİNCE AKLIMIZA GELEN AŞIK VEYSEL'DİR"

"BÜYÜK BİR FİLOZOFTU"