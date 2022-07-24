'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) Gaziantep'te düzenlediği "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası"nda İzmir Border Bornova Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle ilçedeki Kongre ve Sanat Merkezi'nde önceki gün başlayan ve 31 ilden 35 takımın katıldığı yarışmada, İzmir Border Bornova Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Dans Alaturka Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereye girenlere ödülleri törende verilirken, yarışmaya katılan tüm takımlara başarı belgesi takdim edildi.

THOF İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Güler, 31 ilden 1200 sporcunun Gaziantep'e geldiğini hatırlatarak, "Bir hafta boyuncu Türkiye'nin birçok ilinden gelen genç kardeşlerimizi burada en iyi şekilde misafir edildi. Biz de federasyonumuzun faaliyet dönemindeki finalimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, inşallah ilerleyen zamanda diğer finallerimizi gerçekleştireceğiz. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine asla sahip çıkamaz." diye konuştu.