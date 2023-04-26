HALK OYUNLARI EKİPLERİ BİTLİS'TE TÜRKİYE FİNALİ İÇİN YARIŞIYOR

BİTLİS'te 4 gün boyunca devam edecek olan halk oyunları bölge yarışması, 13 ilden 55 ekibin katılımıyla başladı.

BİTLİS'te 4 gün boyunca devam edecek olan halk oyunları bölge yarışması, 13 ilden 55 ekibin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bitlis'te bölge finali yapılan halk oyunları yarışması İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenen yarışmaya farklı illerden katılan ekipler bölgelerinin halk oyunlarını sergileyerek dereceye girmeye çalışıyor. Folklor Bitlis İl Temsilcisi Vural Gülmez, 4 gün sürecek yarışmalarda ekiplerin kıyasıya yarışacaklarını belirterek, şunları söyledi

'Bitlis olarak halk oyunları bölge yarışmasına ev sahipliği yapıyoruz. 13 ilden toplam 55 ekiple bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmacı arkadaşlarımızı 4 gün boyunca misafir edeceğiz. Bize destek veren kurum amirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarımıza da yarışmada başarılar diliyorum. Yıldızlar kategorisinde 25, gençler kategorisinde ise 30 ekibimiz yarışacak. Yarışmayı 4 gün içerisinde tamamlayarak, katılan ekiplerimizi kazasız belasız illerine uğurlayacağız. Burada ilk 3'e giren ekiplerden yıldızlar kategorisindekiler, Gebze'de düzenlenecek Türkiye finaline katılacaklar. Gençler kategorisindeki ilk 3 ekip ise, Kocaeli'ndeki Türkiye finallerinde illerini ve okullarını temsil edecekler.ö

İlk olarak yıldızlar kategorisinde başlayan yarışmalarda sahne alan ekipler jüri üyeleri ve seyirciler karşısında gösterilerini sundu. Yöresel kıyafetlerden, çalgılara kadar her detayın değerlendirildiği yarışmada ilk 3'e giren ekipleri illerini ve okullarını temsile hak kazanacaklar. (DHA)