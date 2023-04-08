HALK OTOBÜSÜNÜN ANNE VE OĞLUNA YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde K.K. ve oğlu yaya geçidinde ilerlediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Anne ve oğlunun halk otobüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ş idaresindeki 41 J 4326 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinde ilerleyen K.K ve oğluna çarptı. Anne ve oğlu halk otobüsünün altında kalırken, olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu hastaneye götürüldü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ve oğlunun yaya geçidinde ilerledikleri sırada kendilerine çarpan halk otobüsünün altında kaldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel