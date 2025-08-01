Halk Otobüsünde Taciz İddiası: Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bindiği halk otobüsünde yanına oturduğu kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 29 Temmuz'da sabah saatlerinde, meydana geldi. Gebze'de halk otobüsüne binen M.K., bir kadının yanına oturdu. İddiaya göre; otobüsün hareket etmesinden kısa süre sonra M.K., yanındaki kadına müstehcen davranışlarda bulundu. Durumdan rahatsız olan kadın, M.K.'yi şikayet etti. İhbar üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Fiziksel engelli olduğu belirtilen şüpheli M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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