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Halk otobüsünde 'maske' tartışması

Demirören Haber Ajansı - Alperen Yıldız - Güncel
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Halk otobüsünde 'maske' tartışması

SİVAS'ta, özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösteren yolcunun bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVAS'ta, özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösteren yolcunun bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi. Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Güncel

Halk Otobüsü, Güncel, Haberler

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