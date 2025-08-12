Halk Otobüsünde Epilepsi Nöbeti Geçiren Kadın Hastaneye Götürüldü
Kastamonu'da halk otobüsünde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren kadın, otobüs şoförünün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kastamonu'da epilepsi nöbeti geçiren kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü.
Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan Burhan Kabasakal idaresindeki özel halk otobüsünde bir kadın epilepsi nöbeti geçirdi.
Yolcuların uyarısıyla durumu fark eden şoför, kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi.
Kabasakal, rahatsızlanan kadını özel halk otobüsüyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kadının rahatsızlanması ve hastaneye götürülmesi özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel