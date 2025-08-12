Halk Otobüsünde Epilepsi Nöbeti Geçiren Kadın Hastaneye Götürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da halk otobüsünde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren kadın, otobüs şoförünün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu'da epilepsi nöbeti geçiren kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü.

Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan Burhan Kabasakal idaresindeki özel halk otobüsünde bir kadın epilepsi nöbeti geçirdi.

Yolcuların uyarısıyla durumu fark eden şoför, kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi.

Kabasakal, rahatsızlanan kadını özel halk otobüsüyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kadının rahatsızlanması ve hastaneye götürülmesi özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.