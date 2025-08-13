Halk Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuya Yardım

KAYSERİ'de özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Kayseri'de dün saat 11.45'te Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç hattında sefer yapan 101 kodlu özel halk otobüsünde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın yolcu, telefon görüşmesi sırasında aninden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarıları üzerine otobüsün şoförü Turgut Toprak, güzergahını değiştirip, aracını eski Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, otobüsün kamerasına yansıdı.