Halk Otobüsü Şoföründen İki Kişiye Büyük Yardım

Merkeze bağlı Yiğitler Mahallesi hattında çalışan Muhammet Cin'in kullandığı halk otobüsünde, 21 Eylül'de kadın yolcu rahatsızlandı. Baygınlık geçiren kadının durumunu gören şoför, yolcuyu hastaneye götürmek istedi. İlk başta hastaneye gitmek istemeyen yolcunun durumu kötüleşince Cin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak halk otobüsünde bir kadının fenalaştığını söyledi. Güzergahından çıkan şoför, kadını otobüs ile hastaneye yetiştirdi. Tedaviye alınan kadın, bir süre sonra taburcu edildi.

ÖNCE KABUL ETMEDİ SONRA ETTİ

15 gün önce de yanlış otobüse binen engelli kız ile annesini eve bırakan Muhammet Cin, "Yanında 2 tane çocuk vardı. Kendisine, 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda kendisi bu teklifi reddetti. Yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. Kadına, 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kendisi bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük çocuk olduğunu söyleyerek, sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personelleri otobüsü karşılayıp, hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü" dedi.

'BU TARZ OALAYLAR HEP BANA DENK GELİYOR'

Halk otobüsünde daha önce benzer olaylarla karşılaştığını ve herkese yardım eli uzattığını anlatan Cin, "İyi niyetli bir insan olduğum için bu tarz olaylar hep bana denk geliyor. Daha öncesinde kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp, hastaneye götürmüştüm. Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti, onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi, yanlış otobüse binmişlerdi. Benim de vicdanım el vermedi, onlara da yardımcı olmuştum. Bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.