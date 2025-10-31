Haberler

Halk Otobüsü Şoförü, Yolda Bulduğu Yaralı Köpeği Veterinere Götürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, sefer sırasında bulduğu yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeğin durumu iyiye gidiyor.

Isparta'da özel halk otobüsü şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde şoför olarak çalışan 51 yaşındaki Musa Bayındır, Akkent TOKİ hattında sefer yaptığı sırada yolda hareketsiz gördüğü köpeği aracına aldı.

Durumu Isparta Belediyesi ekiplerine bildiren Bayındır, şehir merkezine getirdiği köpeği veterinerlere teslim etti.

Köpeğin durumu iyiye gidiyor

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

Yaralı köpeği ilk müdahale için yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bayındır, "Şu anda serumla yaşıyor ama iyiye gidiyor. Allah kurtarsın inşallah." diye konuştu.

Köpeğe başka bir aracın çarpmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Bayındır, "Biz insanız ama onlar da can taşıyor. Ben kediyi, köpeği, bütün canlıları severim. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bir hayvana çarpsak bile hemen tedaviye ulaştırmalıyız." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında seyir halindeki otobüsün yaralı köpek için durduğu, yolcularla beraber inen şoförün hayvanı kucağına aldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.