Halk Otobüsü Şoförü Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

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Siirt'te Cüneyt Tekin, otobüste rahatsızlanan bir yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu olayda yolcunun sağlık durumu iyi.

Siirt'te halk otobüsü şoförü Cüneyt Tekin, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Siirt Belediyesine ait L2 Yeni TOKİ hattında sefer yapan 56 AAL 950 plakalı otobüse binen bir vatandaş, bir süre sonra fenalık geçirdi.

Durumu fark eden Tekin, diğer yolculara durumu bildirdikten sonra hastaneye gitmek üzere güzergah değiştirdi.

Tekin, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

O anlar, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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