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Halk Otobüsü Şoförü Kucağındaki Çocukla Araç Kullandı

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Eskişehir'de bir halk otobüsü şoförü, kucağındaki çocukla yol alırken cep telefonuyla kaydedildi. Şoför, emniyet kemeri takmadan araç kullanırken 'Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti' ifadesini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kent içi ulaşımda kullanılan halk otobüsünün şoförü, kucağında çocukla araç kullandı.

Tepebaşı ilçesindeki Yaşamkent istikametinde hizmet veren 74 numaralı otobüste, şoförün kucağındaki çocukla araç kullanması bir yolcu tarafından kayda alındı.

Cep telefonuyla çekilen kayıtlarda emniyet kemeri de takmayan şoförün kucağındaki çocukla ilerlerken, "Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti" ifadelerini kullanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

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