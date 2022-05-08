Halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AA - Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Alanyurt-İnegöl yolunda halk otobüsüne binen Meral Y. (38), aniden fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Niyazi Ateş, güzergahını değiştirerek yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Meral Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medyadan, otobüs şoförünü tebrik ederek, "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum." dedi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Halk Otobüsü, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title