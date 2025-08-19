Halk Otobüsü Şoförü, Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Kayseri'de bir halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcuyu güzergahı değiştirerek hemen hastaneye götürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Şehir Merkezi'nden Yakut Mahallesi'ne hareket eden otobüse binen yolcu, araç seyir halindeyken bir anda fenalaştı.

Araçtaki yolcular, rahatsızlanan yaşlı adama yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Adem Güngör, güzergahını değiştirerek yaşlı adamı Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, rahatsızlanan kişiye diğer yolcuların müdahalesi ve hastaneye götürülen hastanın sedyeye alınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
