Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Tekirdağ'da halk otobüsü şoförü Tufan Atalay, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'da halk otobüsü şoförü Tufan Atalay, araçta fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde yolculuk yapan kadın fenalaştı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Tufan Atalay'a bildirdi. Atalay, güzergah değiştirerek otobüsü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi acil servisi önüne çekti. Kapıları açan Atalay, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÖNCE İNSAN'

Otobüs şoförü Tufan Atalay, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Atalay, "Yolculardan biri, rahatsızlanan bir hastamız olduğunu söyledi ve acile çekmemi istedi. Hiç tereddüt etmeden otobüsü, Tekirdağ Şehir Hastanesi acil servisinin önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin" dedi. Atalay, hastanın 4 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Daha sonra hasta gelip, teşekkür etti, helalleştik. O an çok rahatsızdı, göğüs bölgesinde ciddi bir sorun vardı. Çok şükür zamanında yetiştirildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
