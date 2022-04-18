Halk Kuyrukta Siyaset "Balon" Tartışmasında

Türkiye'nin başkentinde devlet veya belediye destekli gıda satış noktalarına yönelik Ayçiçek yağı, et, ekmek gibi gıda ürünlerine ucuz erişebilmek için yoğun ilgi devam ederken, enflasyon oranı ve fiyatlarda "balon" etkisi tartışması sürüyor

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