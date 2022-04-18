Halk Kuyrukta Siyaset "Balon" Tartışmasında - Haberler

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Halk Kuyrukta Siyaset "Balon" Tartışmasında

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin başkentinde devlet veya belediye destekli gıda satış noktalarına yönelik Ayçiçek yağı, et, ekmek gibi gıda ürünlerine ucuz erişebilmek için yoğun ilgi devam ederken, enflasyon oranı ve fiyatlarda "balon" etkisi tartışması sürüyor.

Türkiye'nin başkentinde devlet veya belediye destekli gıda satış noktalarına yönelik Ayçiçek yağı, et, ekmek gibi gıda ürünlerine ucuz erişebilmek için yoğun ilgi devam ederken, enflasyon oranı ve fiyatlarda "balon" etkisi tartışması sürüyor

Halk Kuyrukta Siyaset Balon Tartışmasında

DailyMotion.com / Güncel

Enflasyon, Türkiye, Güncel, Haberler

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