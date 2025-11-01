Halk Kütüphanelerinin Kitap Sayısı 25,6 Milyona Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerindeki mevcut kitap sayısı 25,6 milyona, üye sayısı ise 7,6 milyona ulaştı.

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, kütüphaneler yalnızca kitap ödünç verilen yerler olmaktan çıkarılarak, bilginin üretildiği, paylaşıldığı, deneyimlendiği ve toplumun sosyalleştiği alanlar haline dönüştürülüyor.

Bu çerçevede 2015'ten bu yana 22 yeni nesil kütüphane binasının yapımı tamamlandı ve 354 kütüphane modern donanım ile yeni bir anlayışla yeniden yapılandırılarak hizmete açıldı.

Böylelikle 150 bin kişilik kapasitesi ve 750 bin metrekareyi aşan kapalı alanıyla 1301 halk kütüphanesi hizmet verir hale geldi.

Kütüphanelerdeki mevcut kitap sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. Buna göre, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu yıl 25,6 milyon olurken, dijitalleştirilen belge ve materyallerle erişim kapasitesi de genişledi.

Geçen yıl 7,2 milyon civarında olan halk kütüphanelerinin üye sayısı da 7,6 milyon kişiye ulaştı.

Ayrıca 2009'dan bu yana yürütülen yerel yönetimlerin desteklediği Kamu Eliyle Desteklenen Kültür Yatırımları Projesi kapsamında ise bugüne kadar 95 kütüphane yapımı için destek sağlandı.

Kütüphane hizmetlerine erişemeyen yerleşim yerlerine ulaşılması amacıyla tasarlanan gezici kütüphane sayısı ise 78'e yükseldi.

2024 itibarıyla 413 milyonun üzerinde kitap üretildi

Türk Edebiyatının Dışa Açılım Projesi kapsamında 2005'ten bu yana desteklenen eser sayısı, bu yıl ağustos itibarıyla 4 bin 137'ye ulaştı.

Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla uygulanan Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında ise 579 esere destek sağlandı.

Yayıncılık sektörünün ürettiği kitap başlık sayısı, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilen eserler üzerinden geçen yıl itibarıyla 92 bin 595 oldu. Aynı yıl içerisinde 413 milyonun üzerinde kitap üretimi yapıldığı kayıtlara yansıdı.

Geçen yıl ISSN verilen yayın sayısı ise 534 oldu.

Kütüphaneler mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak

Kütüphanelere yönelik planlamalarda ise okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kütüphanecilik hizmetlerinin yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından yararlanılarak geliştirilmesi, kütüphanelerin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

Bu doğrultuda üniversitelerin merkez kütüphanelerinde 10 Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı açılması daha planlanıyor.