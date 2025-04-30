Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Halk Eğitim Merkezinde Yavrulayan Kedinin Sıcak Yuvası

Halk Eğitim Merkezinde Yavrulayan Kedinin Sıcak Yuvası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezinde hamile kedi doğum yaparak 4 yavrulayınca, kursiyerler ve öğreticiler kediyi sahiplenip sınıf içinde ona ve yavrularına yuva hazırladı.

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezinde yavrulayan kediye kursiyerler sahip çıktı.

Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezinin ilk yardım sınıfına giren hamile Kedi, burada doğum yaptı.

Usta öğreticiler ve kursiyerler, fark ettikleri kedi ile 4 yavrusu için sınıf içerisinde yuva hazırladı.

Öğretmenler ve kursiyerler tarafından sahiplenilen kedi ve yavruları merkezde ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.