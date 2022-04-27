Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.Z.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.Z.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel