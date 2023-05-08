Halk arasında rivayetiyle biliniyor, onlarca basamak çıkılarak gidiliyor

TOKAT - Tokat'a Hoca Ahmet Mahallesinde bulunan halk arasında boyun baba tekkesi olarak bilinen tekkeye ulaşmak isteyenler onlarca merdiven çıkıyor. Boyun baba tekkesinde yatan kişinin İshak-ı Zengani hazretleri olduğu biliniyor. Cemalletin Mahallesinde bulunan mezarın ishak-ı zengani adında camisi de bulunmakta. Halk arasında çocuğu olmayanların gelip dua ettiği tekkeye yaklaşık 70 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor.

"Merdivenler oldukça fazla olmasına rağmen vatandaşlar buraya gelmeye devam ediyor"

Merdivenlerin çok olmasına rağmen insanların çıkıp geldiğini belirten Mahalle Muhtarı Abdulkadir Canalmış, " Burada yatan kişi bir Allah dostu olan İshak-ı Zengani hazretleridir. Azerbaycan'ın zence şehrinde doğduğu biliniyor. Çocuğu olmayanların buraya gelip dua ettikten sonra çocuğu olduğu söyleniyor. Asıl ismi de Ishak Bin Hasan tokad-i olarak biliniyor. Mahallemizde İshak-ı Zergani camisi de bulunuyor. Burası boyun baba mezarlığı olarak biliniyor. Şehre hakim bir yerde. Boyun baba mezarlığı hoca Ahmet mahallesinin üst kesimlerinde bulunuyor, bundan kaynaklı olarak merdivenleri de oldukça fazla buna rağmen vatandaşlar buraya gelmeye devam ediyor" dedi.

"Yaklaşık olarak 70 basamak bulunuyor"

Yaklaşık 70 basamağın bulunduğunu belirten Mahalle sakini Yunus Işık, " Burada yaklaşık olarak 70 basamak bulunuyor, insanlar buna rağmen burayı çıkıp ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Halka arasında ise çocuğu olmayanların derdine deva olduğu yönünde rivayetler var" şekilde konuştu.