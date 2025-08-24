Halit Yukay'ın Cenazesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri Tarafından Çıkarılacak
Yalova'dan Bozcaada'ya yola çıkan Halit Yukay'ın cenazesi, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu. Cenaze çıkarma çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak yarın devam etmesi planlanıyor.
1) HALİT YUKAY'IN CENAZESİNİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DALGIÇLARI ÇIKARACAK (4)
ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesini çıkarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması durumunda yarın devam edileceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gelmezken, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de kaza kırımın olduğu ve Yukay'ın cenazesinin tespit edildiği bölgede, cenazenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması için keşif çalışması yaptı.