Halit Yukay'ın Cenazesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri Tarafından Çıkarılacak

1) HALİT YUKAY'IN CENAZESİNİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DALGIÇLARI ÇIKARACAK (4)

ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesini çıkarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması durumunda yarın devam edileceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gelmezken, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de kaza kırımın olduğu ve Yukay'ın cenazesinin tespit edildiği bölgede, cenazenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması için keşif çalışması yaptı.