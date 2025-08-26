Halit Yukay'ın Cansız Bedeninin Çıkarılması için Deniz Kuvvetleri Görevde

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere batan teknesinin enkazından Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarılmak üzere, İstanbul'dan yola çıkan 'TCG Işın' gemisi bölgeye ulaştı.

'TCG IŞIN' KAZA-KIRIMIN OLDUĞU BÖLGEDE DEMİRLEDİ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 68 metre derinlikteki cansız bedeninin çıkarılması için İstanbul'dan saat 09.16'da yola çıkan 'TCG Işın' gemisi, saat 13.33'te bölgeye ulaştı. Marmara Adası açıklarında, Yukay'ın teknesinin kaza kırıma uğradığı bölgede demirleyen geminin rotası ve hareketleri, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic ve My Ship Tracking ile görüntülendi.

