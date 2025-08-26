Halit Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için Deniz Kuvvetleri dalgıçları bekleniyor

YALOVA'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara, rüzgar ve oluşan dalgalar nedeniyle başlanamazken; Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden 'TCG Işın' ya da 'TCG Akın'ın bölgeye gelmesi bekleniyor.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

EN SON ÜNLÜ OYUNCU İLE KONUŞMUŞ

Öte yandan Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere İstanbul'da ifadesinin alındığı belirtildi. Tatlıtuğ'un ifadesinde; kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 'yetkisizlik' kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği de kaydedildi.

68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Halit Yukay'ın cansız bedeni, ROV ile de görüntülendi. Cansız bedeni etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Cansız bedeni denizden çıkarma çalışmaları, bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi planlanıyor.

HAVA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Çalışmaların 20'nci gününde deniz polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, hava şartları elvermediği için su altında yeni bir görüntüleme yapamazken; bölgede dün de kuvvetli rüzgar ve dalga hakim olduğu için ekipler çalışma başlatamadı. Bölgede cuma gününe kadar kuvvetli rüzgarın hakim olması beklenirken; çalışmaların ilk anından itibaren görev alan ve Yukay'ın cansız bedeninin yerini tespit eden deniz polisinin görevi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devrederek bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden 'TCG Işın' ya da 'TCG Akın'ın bölgeye gelmesinin beklendiği kaydedilirken, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri de bekleyişini sürdürüyor.

'BATUHAN A' GEMİSİNİN MÜRETTEBATINI ÇIKARDILAR

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cansız bedenleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.