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Halit Doğan: Samsun'u bir ahenk içerisinde hep birlikte daha ileriye taşıyacağız

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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun'un imajını, gücünü ve tanınırlığını daha ileri taşıyacaklarını söyledi. Doğan, kadınların şekillendirdiği Türkiye Yüzyılı'nı ve dijital geleceği de dikkate alarak Samsun'u çağın ilerisine taşıyacaklarını belirtti.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Samsun'u bir ahenk içerisinde hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Doğan, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen 'Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması'nda Samsun'un imajını, gücünü ve tanınırlığını daha ileri taşıyacaklarını söyledi.

Hayatın her alanını olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nı ve dijital geleceği de kadınların şekillendirdiğini vurgulayan Doğan, "Onlarla birlikte Samsun'umuzu çağın ilerisine taşıyacak, dijital olanaklarımızı artıracağız. İnsanı merkeze alan bir anlayışla, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm Samsun'umuzun fikirlerini alarak birlikte üretecek, birlikte başarılar elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, insanın mutluluğu üzerinden yürüdüklerini vurgulayarak, "İnsanı merkeze almazsak bir başarı sağlayamayız. Dinlemek, sürecin en büyük payı. Samsun'u beraber planlarsak, birlik olursak bir şehir oluruz. Birlikte üretmeyi, birlik olmayı başarmamız lazım. Yeni bir vizyonla inşallah şehrimize bakmamız lazım. Teknoloji, üretim, dijital çağ diyoruz. Çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendirmeliyiz, bu süreçte yanlarında olmalıyız. Çocukları dijital çağa uydurmalı, üretimlerine destek vermeliyiz. Samsun, sanayisi, tarımı, turizmi, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve üniversitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehir. Potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir şehirde yaşıyoruz. Samsun'u bir ahenk içerisinde hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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