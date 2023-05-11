HALISAHADA İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇTA KAVGA ÇIKTI 3 GÖZALTI

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir halı sahada iki takım arasında çıkan kavgada bir kişinin çenesi kırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir halı sahada iki takım arasında çıkan kavgada bir kişinin çenesi kırıldı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir halı sahada iki takım arasında oynanan futbol maçının sonlarına doğru sert oynandığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Y. (18), kaleye geçmek istediği sırada bir kişi tarafından yüzüne tekme atıldı. Darbenin etkisiyle A.Y. yere düştü. Sahaya giren karşı tarafın seyirci arkadaşları da, yere düşen A.Y.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve çenesinde kırıklar oluşan genç tedavi altına alındı. Çenesine 8 adet vida ve 4 adet platin takıldı. Olayla ilgili D.K. (17), M.D. (17) ve K.Y. (15) gözaltına alındı.