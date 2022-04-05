Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kullanma tarihleri geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kullanma tarihleri geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Veysel Karani Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir işyerinde kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirdi.

Ürünlere el koyan ekipler, ürünleri çöp aracına yükleyerek çöp toplama alanına götürdü.

Ekipler, işyeri hakkında tutanak tuttu.

Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirildi

AA / Yasin Dikme - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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