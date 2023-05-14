Üye Girişi
Haberi Paylaş
Haliliye'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Haliliye'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, ilçe seçim kurulu 6 sandık için yapılan itirazları kabul etmedi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, ilçe seçim kurulu 6 sandık için yapılan itirazları kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti ve CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak toplam 1612 seçmeni olan 6 sandık için toplu oy kullanıldığı iddiasıyla iptal edilmesini istedi.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kurullarına yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa Hisarcık Haliliye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title