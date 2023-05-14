Haliliye'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, ilçe seçim kurulu 6 sandık için yapılan itirazları kabul etmedi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, ilçe seçim kurulu 6 sandık için yapılan itirazları kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti ve CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak toplam 1612 seçmeni olan 6 sandık için toplu oy kullanıldığı iddiasıyla iptal edilmesini istedi.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kurullarına yeniden itiraz hakkı bulunuyor.